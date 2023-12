Visite guidée – Les coulisses de la criée – Visite libre des expositions d’Haliotika Haliotika – La Cité de la pêche Guilvinec Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-01-03 11:00:00

fin : 2024-01-03 11:45:00 . En dehors des heures de vente, prenez la place des acheteurs et découvrez en famille les histoires fascinantes des poissons de nos côtes et le fonctionnement de la criée ! Quelle est la différence avec la criée côtière ? Pendant cette visite, il n’y a pas de vente mais le guide vous montre de nombreuses espèces, vous explique la vente dans les locaux de la criée.

Prévoir un vêtement chaud et des chaussures fermées. Animaux interdits. Le billet comprend l’entrée à Haliotika que vous pouvez visiter avant ou après la visite. Sur réservation, dans la limite des places disponibles. .

Haliotika – La Cité de la pêche Le Port – Terrasse panoramique

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

