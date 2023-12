Cet évènement est passé Chasse au trésor en famille Haliotika – La Cité de la pêche Guilvinec Catégories d’Évènement: Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-23 10:00:00

fin : 2023-11-03 12:30:00 . À l’aide de votre sac à dos d’enquêteur, partez en famille afin de retrouver le coffre et le trésor… Une manière ludique de découvrir ou redécouvrir le Guilvinec ! Activité en autonomie. À partir de 5 ans. Niveau facile. Sac à dos à retirer (avant 16h) et à rendre à l’accueil d’Haliotika pendant les heures d’ouverture. Dans la limite des places disponibles.

Haliotika – La Cité de la pêche Le Port – Terrasse panoramique

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

