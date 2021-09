Nantes Nefs / Machines de l'Ile Loire-Atlantique, Nantes Halid + The Grey Stars – L’Été indien aux Nefs Nefs / Machines de l’Ile Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

29 octobre 2021

Horaire : 20:30

Horaire : 20:30
Gratuit : oui Accès sur présentation du pass sanitaire. Concerts. 1ère partie – Halid (afro-reggae / Comores) : Daniel Halid d'origine comorienne vit en France. Un musicien complet très populaire dont les influences de l'Océan Indien teintent les compositions.The Grey Stars (pop-rock gwana / Maghreb) : Un nouveau courant musical, un melting pot de rythmiques traditionnelles maghrébines et occidentales, entrecroisées de rock, funk, jazz, reggae, trans gnawa. Dans le cadre de l'Été indien aux Nefs
Nefs / Machines de l'Ile
Île de Nantes Nantes 44200

