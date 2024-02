Halfaouine, l’enfant des terrasses de Férid Boughedir à l’Institut du Monde Arabe L’Institut du Monde Arabe Paris, samedi 10 février 2024.

Le samedi 10 février 2024

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. payant

À Halfaouine, un quartier populaire de Tunis, le jeune Noura, qui va sur ses douze ans, est partagé entre plusieurs mondes : celui des hommes dans les rues, celui des femmes dont il peut encore partager le hammam malgré la puberté qui approche, et celui de son imaginaire, lourd des craintes du passage à la vie d’adulte. Férid Boughedir brosse un tableau joyeux de la vie tunisienne et illustre les rapports subtils et complexes entre hommes et femmes en Tunisie.

Né en 1944 à Hammam-Lif (Tunisie), Férid Boughedir fait carrière à la fois comme critique, théoricien et historien de cinéma ainsi que comme réalisateur. Il est professeur à l’Université de Tunis. Il est aussi auteur de nombreux ouvrages sur les Cinémas africains et arabes.

Sa carrière de cinéaste débute avec deux longs métrages documentaires sur les nouveaux cinémas issus d’Afrique et du monde arabe, Caméra d’Afrique (1983) et Caméra arabe (1987), projetés en Sélection Officielle à Cannes.

En 1990, il réalise son premier long métrage de fiction, Halfaouine : l’enfant des Terrasses, qui demeure à ce jour le film Tunisien le plus vu en Tunisie et dans le monde. Ce film est suivi de Un été à La Goulette (1996), Villa Jasmin (2008), et Zizou (Parfum de printemps) (2016).

Successivement nommé membre des Jurys officiels de Cannes, Berlin et Venise, il a été Directeur des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) à Tunis, où il avait remporté le Tanit d’Or pour Halfaouine.

