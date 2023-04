Half Pipe L’Alimentation Générale Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Half Pipe L’Alimentation Générale, 28 avril 2023, Paris. Le vendredi 28 avril 2023

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Half Pipe à l’Alimentation Générale ! HALF PIPE : que de la ride. (Surf psychédélique / Hard Pop) Guitares océaniques, synthés déjantés…. les Half Pipe rident sur des harmonies de surf pop, avec des sets marqués par de nombreux rebondissements hard rock et des grooves d’acid primitifs. Glisse extrême, prise de vitesse, figures périlleuses de part et d’autre de la rampe, préparez-vous pour une ride complète. Opening by Endorphin Transistor L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/3qoCsjbza https://fb.me/e/3qoCsjbza

