VEDETTES (2-L-R-20-518 & 3-L-R-20-519) PRESENTE ce concert Pour des raisons de santé, le concert d’HALF MOON RUN initialement prévu le 12 novembre 2022 est reporté au vendredi 22 septembre 2023.? Les billets déjà achetés restent valables pour cette nouvelle date.? Si toutefois elle ne vous convient pas, vous pouvez faire une demande de remboursement avant le 12 avril 2023 auprès de votre revendeursVoici le communiqué du groupe : »Bonjour à tous, Nous avons une annonce décevante à faire aujourd’hui. Pour des raisons de santé personnelle, nous avons pris la triste décision de reporter notre prochaine tournée en Europe (novembre 2022). Nous sommes conscients que certains d’entre vous ont déjà fait des préparatifs de voyage et d’hôtel, et nous sommes profondément désolés du coût et des désagréments que cela va vous causer. Depuis le début, la cohérence et la qualité de nos performances live ont été au cœur de ce qui est le plus important pour nous en tant que groupe, et il est donc douloureux d’être confronté à cette situation. Cependant, il s’agit d’un report et non d’une annulation. Tous les billets seront utilisables pour les nouvelles dates, qui auront lieu à l’automne 2023. Pour ceux d’entre vous qui préféreraient un remboursement, cette option sera bien sûr également disponible.Nous reviendrons plus forts et meilleurs que jamais en 2023. Nous aurons également un nouvel album à vous présenter lors des concerts reprogrammés, ce qui nous réjouit énormément.Encore une fois, sincères excuses pour le dérangement, avec notre amour et nos vœux de bonne santé à vous tous.- Conner, Devon et Dylan »Merci de votre compréhensionHalf Moon Run est une machine énergique à six bras, qu’on peut voir s’échanger d’instruments sur scène après chaque pièce, tout en offrant leur signature d’une facilité télépathique désormais emblématiques; leurs harmonies à trois voix. Faisant leurs débuts dans le Mile End de Montréal: Conner Molander et Dylan Phillips, tous deux originaires de la Colombie-Britannique, s’y sont associés à Devon Portielje, expatrié d’Ottawa. A Blemish in the Great Light a été la sortie avec les meilleurs palmarès du groupe au Canada à ce jour (débutant au 3e rang) et leur a valu leur premier Juno pour l’album adulte alternatif de l’année 2020. Ils ont été nominés « Meilleur groupe de l’année » aux Junos de 2021 et leur nouveau EP « Inwards & Onwards » est maintenant disponible. Half Moon Run

L’ANTIPODE MJC RENNES RENNES 2, rue André Trasbot Ille-et-Vilaine

