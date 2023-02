HALF.ALIVE + 1ERE PARTIE LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 24 février 2023, PARIS.

HALF.ALIVE + 1ERE PARTIE LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 28.5 à 28.5 euros.

La musique de half•alive respire, évolue, et grandit en parallèle du trio de Long Beach – Josh Taylor, Brett Kramer, et J Tyler Johnson. En 2018, le groupe sort son morceau qui les révèle au monde entier: "Still Feel." maintenant disque d'or aux Etats-Unis, propulsé en top 10 de Alt Radio, et qui cumule maintenant plus de 275 millions de streams. Avec la sortie de leur premier album "Now, Not Yet" – half•alive reçoit les critiques élogieuses de la rubrique prisée "All Songs Considered" et de "Tiny Desk" de NPR, le groupe affiche une première tournée à guichets fermés, a fait ses premières apparitions TV sur les plateaux de Jimmy Kimmel Live! et The Late Late Show avec James Corden, et se produit sur des festivals tels que Lollapalooza, Outside Lands, et le Firefly. half•alive sort tout juste de la tournée en première partie de Twenty One Pilots sur le TakeØver tour.

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

La musique de half•alive respire, évolue, et grandit en parallèle du trio de Long Beach – Josh Taylor, Brett Kramer, et J Tyler Johnson. En 2018, le groupe sort son morceau qui les révèle au monde entier: “Still Feel.” maintenant disque d’or aux Etats-Unis, propulsé en top 10 de Alt Radio, et qui cumule maintenant plus de 275 millions de streams. Avec la sortie de leur premier album “Now, Not Yet” – half•alive reçoit les critiques élogieuses de la rubrique prisée “All Songs Considered” et de “Tiny Desk” de NPR, le groupe affiche une première tournée à guichets fermés, a fait ses premières apparitions TV sur les plateaux de Jimmy Kimmel Live! et The Late Late Show avec James Corden, et se produit sur des festivals tels que Lollapalooza, Outside Lands, et le Firefly. half•alive sort tout juste de la tournée en première partie de Twenty One Pilots sur le TakeØver tour.

