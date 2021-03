Haley Richardson & Friends Irish Music Magazine | Dublin, 17 mars 2021-17 mars 2021, Sandyford.

Haley Richardson & Friends

Irish Music Magazine | Dublin, le mercredi 17 mars à 21:00

**Haley Richardson** est une musicienne virtuose, dont les talents s’étendent à la musique classique et traditionnelle irlandaise. Avec son style Sligo très ornementé, Haley a remporté un certain nombre de prix et honneurs prestigieux.

Qu’elle se produise en solo ou en ensemble, Haley apporte un dynamisme et une énergie rares à sa musique, éclairée par sa connaissance approfondie de la forme, sa maîtrise de son instrument, et la technique et l’émotion absolument pionnières et chaque note qu’elle joue.

Connectez-vous sur [[https://www.facebook.com/haleyrichardsonmusic/](https://www.facebook.com/haleyrichardsonmusic/)](https://www.facebook.com/haleyrichardsonmusic/) _(avec ou sans compte Facebook)_ et laissez la musique célébrer la Saint-Patrick.

Soutenez les artistes en faisant un don PayPal à leur concert : [[www.paypal.me/haleyrichardsonmusic](www.paypal.me/haleyrichardsonmusic)](www.paypal.me/haleyrichardsonmusic)

Gratuit

Évènement en ligne – St Patrick’s Day at Home

Irish Music Magazine | Dublin 4 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin, Irlande Sandyford Dundrum-Balally ED



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T21:00:00 2021-03-17T23:00:00