GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) PRESENTE CE CONCERT HAKEN & BETWEEN THE BURIED AND ME Les nouvelles pointures du metal progressifAu fil des années, Haken s’est tailléune place de choixdans lemetal progressif.Influencé pardes groupes comme Dream Theater,la formationa suimposer un style incomparable. Chaquenouvel album est un évènement et donne lieu à des concerts envoûtants et énergiques. Haken se forme en 2007 à Londres autour de Richard Henshall (guitare, claviers) et TomMacLean (basse).La formationse complète grâce à des amis (Ross Jennings au chant etMatthew Marshall aux guitares) et à un forum de musiciens (Peter Jones aux claviers etRaymond Hearne à la batterie). Avec seulement une démo en poche, Haken commence par jouer dans des petites salleslondoniennes.Quelques mois après sa première expérience live, le groupe est choisi en 1èrepartie de Riverside. Les mois suivants, il parvient à remplir les salles anglaises : même l’unedes meilleures scènes live de Londres, The Peel, ne résiste pas à leur métal progressif ! Enmars 2010, Haken sort son tout premier album intitulé«Aquarius».Bien que les ventes nesoient pas exceptionnelles, le succès critique est indéniable:le magazine Fireworksl’aconsidéré commeun des meilleurs albums progressifs de l’année.Le style du groupe secaractérise par des compositions très longues et très recherchées, à mi-chemin entre métalprogressif à la Dream Theater et rock progressif influencé par Pink Floyd et Genesis, enincorporant à la fois des influences plus heavy et d’autres très jazzy. Désormais connu pour ses lives, Haken sortpar la suite les albums «Visions» et«TheMountain».Juste après la sortie dece dernier, Tom MacLean annonce qu’il quitte Haken pourse consacrer à To-Mera. Après des auditions à l’échellemondiale, c’est l’Américain ConnerGreen qui est choisi comme bassiste au début de l’année 2014.Ce remaniement de personneln’empêche pas lemagazine anglais Classic RockPresents Prog Magazinede les définircomme « un des groupes les plus brillants de lasphère progressive à l’heure actuelle ». Leur EP« Restoration », sorti fin 2014, confirme le talent du groupe avec des collaborations de qualitételles que Pete Rinaldi (Headspace) et Mike Portnoy (Transatlantic / Flying Colors). Haken est un groupe d’une grande productivité, ayant par la suite publié les albums «Affinity»,«Vector» et «Virus». Le groupe s’est faitsur les scènes françaisesen passant par laMaroquinerie ou le Transbordeur. Le public ne s’y est pas trompé: le groupe embarque sonauditoiredans des histoires fantastiques mêlant la psychologie, le fantastique, tout en laissantune part d’ombre.Haken est définitivement une expérience à vivre. HAKEN, Between the Buried and Me

