Le mardi 13 février 2024

de 19h00 à 20h00

Projection du film Hakawati, les derniers conteurs – VOSTFR, de Karim Dridi et Julien Gaertner

Un film de Karim Dridi et Julien Gaertner

Malgré les réticences de leurs enfants, un couple de marionnettistes part en tournée entre Israël et Palestine à bord de leur vieille camionnette. Ils sont rapidement exténués de jouer chaque jour trois spectacles à la suite devant des centaines d'enfants déchaînés, sous un ciel brûlant. Perdus dans Jéricho, effrayés par les bombes qui tombent près de Majd Al Shams, déstabilisés par les enfants bédouins du Néguev, ils ne savent plus si leur mission est encore pertinente. Sauvegarder l'identité de leur peuple à travers leurs spectacles, mais à quel prix ?

Institut des Cultures d'Islam (ICI)
56 rue Stephenson
75018 Paris

Hakawati, les derniers conteurs, de Karim Dridi et Julien Gaertner (2019)

