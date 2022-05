Haïti – Africa Marseille 2e Arrondissement, 5 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Dialogue entre des artistes de l’art brut et outsider en Haiti et les artistes africains de la galerie



La Galerie Polysémie, située à Marseille, est une galerie privée, dédiée à l’art contemporain, avec un fort positionnement international.



Tout en présentant des artistes résolument actuels et confirmés, Polysémie favorise l’émergence de jeunes artistes ayant une forte personnalité avec un potentiel important de développement.



Galerie Polysémie s’intéresse également aux artistes autodidactes appartenant au monde magique de l’art brut et plus largement de l’art singulier.



Nocturne le 26 mai 2022 de 17h à 22h

dans le cadre du festival PAC

Exposition d’art singulier.

Atelier-Galerie Polysémie 12 Rue De la Cathédrale Marseille 2e Arrondissement

