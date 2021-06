Haircut Football Club La Ferme du Buisson, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Noisiel.

Date et horaire exacts : Du 2 juillet au 1 août 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 19h30

gratuit

Le plus important dans le monde du football, ce ne sont pas les buts, ce ne sont pas les beaux gestes techniques, ce ne sont pas les trophées… Gageons que ce qui restera dans l’histoire du ballon rond, ce sont les extravagantes coupes de cheveux des joueurs !

Certains footballeurs sont prêts à tout… Ils usent et abusent des dernières modes et évolutions capillaires pour se créer un look reconnaissable entre tous. Nuques longues, cheveux peroxydés, motifs sculptés, franges improbables ou crêtes en tout genre… Voilà le véritable terrain de jeu de nos idoles modernes. Une iconographie du football entièrement relookée.

À l’origine de ce projet, les Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence a invité une équipe de dessinateurs à revisiter les perruques des joueurs de foot version Panini. Un mercato d’artistes internationaux qui s’amuse à tordre le thème. Et comme un grand club ne se développe pas sans un centre de formation, deux écoles de dessin et de graphisme (Intuit Lab et l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège) ont intégré les entraînements.

