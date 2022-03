HAINGOSOA – film à Douarnenez (29) Projection-débat Le Club Ploaré Catégories d’évènement: Finistère

Ploaré

HAINGOSOA – film à Douarnenez (29) Projection-débat Le Club, 12 mars 2022, Ploaré. HAINGOSOA – film à Douarnenez (29) Projection-débat

Le Club, le samedi 12 mars à 18:00

PROJECTION-DEBAT de **Haingosoa** avec **Marie-Clémence Paes,** distributrice, **Johary Ravaloson**, écrivain en résidence et l’association **Rhizomes** **SYNOPSIS** Haingo, jeune mère célibataire du sud de Madagascar, ne parvient pas à payer la scolarité de sa fille. Une compagnie de danse de la capitale lui propose un contrat à l’essai. Haingo saisit cette chance, quitte sa famille et monte à Tananarive. Elle n’a que quelques jours pour apprendre une danse qui lui est totalement étrangère. *** [[https://youtu.be/0gy2O3qtFDs](https://youtu.be/0gy2O3qtFDs)](https://youtu.be/0gy2O3qtFDs) FICHE ARTISTIQUE **avec** : Haingosoa Loharano Vola, Marina Christine Amagoa **musique** : Dadagaby, Remanindry, Dieu Donné Randriamanantena un film de **Edouard Joubeaud** scénario : Edouard Joubeaud, Jenny Teng, Sandra Joubeaud image : Marine Atlan, Sarah Cunnigham son : Aina Rasamoelina montage : Anna Riche production : Pitchaya Films, avec le soutien de la Région Ile-de-France distribution : Laterit productions FICHE TECHNIQUE France / Madagascar – 72 min – couleur – DCP – 1,85 – 5.1 Langue originale : Malgache Sous-titres : Français et Anglais Visa d’exploitation n° 149 353 – * Ue projection annoncée sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net – 1000 km pour payer la scolarité de sa fille : Haingo, jeune mère du sud de Madagascar, traverse le pays pour tenter sa chance dans une compagnie de danse de la capitale. Le Club 39 Rue Berthelot, 29100 Douarnenez Ploaré Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T18:00:00 2022-03-12T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploaré Autres Lieu Le Club Adresse 39 Rue Berthelot, 29100 Douarnenez Ville Ploaré lieuville Le Club Ploaré Departement Finistère

Le Club Ploaré Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploare/

HAINGOSOA – film à Douarnenez (29) Projection-débat Le Club 2022-03-12 was last modified: by HAINGOSOA – film à Douarnenez (29) Projection-débat Le Club Le Club 12 mars 2022 Le Club Ploaré Ploaré

Ploaré Finistère