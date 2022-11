Haille de Nadau (Feu de Noël) Montfort-en-Chalosse, 24 décembre 2022, Montfort-en-Chalosse.

Haille de Nadau (Feu de Noël)

Place du Foirail Montfort-en-Chalosse Landes

2022-12-24 – 2022-12-24

Montfort-en-Chalosse

Landes

Montfort-en-Chalosse

EUR Revivez le traditionnel feu de Noël.

Dans chaque maison, le maître des lieux, accompagné de sa famille, fait le tour de la propriété tenant en main « lo halha » allumée afin de faire fuir les sorciers et les esprits malins, et de s’assurer de bonnes récoltes. Pour porter bonheur à toute la maisonnée, on dépose dans l’âtre « lo soc de Nadau » (la bûche de Noël) qui devra durer jusqu’au 1er janvier. Cette expression s’inscrit dans la pratique, largement répandue en Europe, dans le passé, des feux solsticiaux.

+33 5 58 98 60 12

Montfort-en-Chalosse

