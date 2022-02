Hailey Tuck Lillebonne, 15 mars 2022, Lillebonne.

A l’âge de 18 ans, Hailey fait ses premières armes à Paris où elle se laisse porter par une communauté d’artistes qui, tout comme elle, sont admirateurs de Josephine Baker, Louise Brooke et Blossom Dearie. Grâce à la rencontre inattendue et miraculeuse avec une comtesse, Hailey s’est vue offrir l’opportunité d’exprimer ses talents de chanteuse lors de bals costumés dans des palais vénitiens, -dont les convives étaient, pour l’occasion, très légèrement vêtus- ainsi que dans des cabarets clandestins. Déjà saluée pour ses prestations scéniques, portée par des magazines comme Nylon, People Magazine et Marie Claire, et grâce aux émissions télé où elle se produit aux côtés de Björk, The Breeders, Diva Mahal et Jools Holland, Hailey se donne pour mission de chambouler les codes du jazz. Comprenant à la fois des compositions et des reprises, Hailey exprime dans « Coquette » son amour du côté obscur du jazz, qu’elle teinte d’accents de dream pop folk, tout en préservant son art habile de conter des histoires ludiques et amusantes. Cette recette étonnante amène le public à plonger dans une nouvelle force créatrice, puissante et mature.

+33 2 35 38 51 88

