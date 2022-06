Hail ! Bright Cecilia Ornans, 10 septembre 2022, Ornans.

Hail ! Bright Cecilia

Eglise Saint Laurent, Ornans

2022-09-10 20:30:00 – 2022-09-10 21:45:00

Rue Saint-Laurent Eglise Saint Laurent

Ornans

Doubs

EUR L’ensemble ZENE, dirigé par Bruno Kele-Baujard, propose les deux célèbres odes dédiées par Henry Purcell, en 1683 et 1692, à la patronne de la musique, Sainte Cécile.

Welcome to all the pleasures fait appel à un effectif relativement restreint et semble tout entière conçue dans le goût italien. Huit ans plus tard, Hail ! Bright Cecilia s’imposera comme un fantastique hymne à la musique, aussi riche et diversifié qu’un acte d’opéra, véritable feu d’artifice baroque qui figure parmi les plus grandes réussites de Purcell.

Ce magnifique programme est proposé dans l’église remarquable d’Ornans, où le Festival n’était pas venu depuis 1998.

