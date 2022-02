Haïkus numériques Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye, le vendredi 25 mars à 20:00

### La Compagnie Petite Nature présente ses Haïkus numériques. Haïkus numériques c’est : du jazz improvisé, des couteaux dansants, du blues américain, un verre qui se remplit, de la techno, une batte de base-ball, des pas dans le sable, une allumette qui s’enflamme, un frigo robotisé, des compos originales, un peu de 2e degré… Haïkus numériques naît de la rencontre entre Sim, musicien, et Ale, artiste visuel. Au plateau, ils mènent une performance musicale et visuelle inspirée par la forme poétique japonaise traditionnelle des haïkus. Une petite expérience technologique à la fois douce, drôle et assurément poétique. _Conception, écriture, vidéo, lumière, installations visuelles : Ale. Composition, écriture, saxophone, MAO, guitare : Sim. Animations et illustrations : Bam. Régisseur : Pierre Carré._ _Passe sanitaire obligatoire pour les 12-15 ans, passe vaccinal obligatoire à partir de 16 ans._

5€ – Réservation auprès du service culture

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T22:00:00

