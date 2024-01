Haïkus Bibliothèque- Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre, samedi 23 mars 2024.

Haïkus Bibliothèque- Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Petits et grands, venez découvrir la pratique du Haiku, court poème japonais qui célèbre la grâce de l’instant. Le temps d’un atelier d’écriture, vous découvrirez les règles de cet art littéraire et lirez quelques Haikus de maîtres. A l’aide d’une progression guidée, vous vous exercerez tranquillement à composer vos propres Haikus. Si le coeur vous en dit, vous pourrez ensuite exposer vos créations dans un endroit prévu à cet effet (chut, le lieu d’exposition est tenu secret à ce jour…)

À partir de 7 ans, sur réservation.

Petits et grands, venez découvrir la pratique du Haiku, court poème japonais qui célèbre la grâce de l’instant. Le temps d’un atelier d’écriture, vous découvrirez les règles de cet art littéraire et lirez quelques Haikus de maîtres. A l’aide d’une progression guidée, vous vous exercerez tranquillement à composer vos propres Haikus. Si le coeur vous en dit, vous pourrez ensuite exposer vos créations dans un endroit prévu à cet effet (chut, le lieu d’exposition est tenu secret à ce jour…)

À partir de 7 ans, sur réservation. EUR.

Bibliothèque- Château de Genève Avenue du Maréchal Juin

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00



L’événement Haïkus Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Bocage Bressuirais