Pey Landes EUR Venez découvrir les haïkus, poèmes courts et sensoriels de 3 lignes avec la poétesse Morgane Tellechea lors d’un atelier d’écriture et de calligraphie. L’occasion également de découvrir son univers artistique à travers son exposition ! Organisé dans le cadre de la 24ème édition du Printemps des Poètes. Venez découvrir les haïkus, poèmes courts et sensoriels de 3 lignes avec la poétesse Morgane Tellechea lors d’un atelier d’écriture et de calligraphie. L’occasion également de découvrir son univers artistique à travers son exposition ! +33 5 58 57 77 33 Venez découvrir les haïkus, poèmes courts et sensoriels de 3 lignes avec la poétesse Morgane Tellechea lors d’un atelier d’écriture et de calligraphie. L’occasion également de découvrir son univers artistique à travers son exposition ! Organisé dans le cadre de la 24ème édition du Printemps des Poètes. Crédits photos Morgane Tellechea

