**Sur des des pots en terre cuite, venez montrer votre créativité en écrivant vos propres haïkus, poèmes japonais.** Cet atelier vous invite à jardiner en semant des graines de fleurs et en écrivant des haïkus sur les pots. C’est peut-être aussi l’occasion d’imaginer un cadeau pour faire plaisir autour de vous. **Inscrivez-vous à l’une des 2 séances:** * Jeudi 28 avril, 14h-15h30 * Jeudi 28 avril, 16h-17h30 **Adultes et enfants à partir de 8 ans** Gratuit sur réservation

Un atelier pour jardiner et écrire des poèmes

