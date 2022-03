HAÏKUS Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

HAÏKUS Colombelles, 12 mars 2022, Colombelles. HAÏKUS Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

2022-03-12 – 2022-04-09 Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles Calvados Exposition de haïkus anciens et contemporains illustrés.

Le haïku est un poème bref d’origine japonaise inspiré de la nature et célébrant le temps présent.

Source : Médiathèque Le Phénix Exposition de haïkus anciens et contemporains illustrés. Le haïku est un poème bref d’origine japonaise inspiré de la nature et célébrant le temps présent. Source :… mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46 Exposition de haïkus anciens et contemporains illustrés.

Le haïku est un poème bref d’origine japonaise inspiré de la nature et célébrant le temps présent.

Source : Médiathèque Le Phénix Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colombelles Autres Lieu Colombelles Adresse Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Ville Colombelles lieuville Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Departement Calvados

Colombelles Colombelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombelles/

HAÏKUS Colombelles 2022-03-12 was last modified: by HAÏKUS Colombelles Colombelles 12 mars 2022 Calvados Colombelles

Colombelles Calvados