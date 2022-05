HAÏKU Cie de la Tong Arras-en-Lavedan, 24 juillet 2022, Arras-en-Lavedan.

La compagnie de la Tong présente dans le cadre du projet CARTES BLANCHES avec le Parc National des Pyrénées “Haiku”” Texte et clavier

CLAVIER : Vianney OUDART / TEXTE ET INTERPRÉTATION : Eric DURAND

“Nous sommes tous un haiku. Nous sommes le temps d’un souffle et comme lui, partagé

entre émerveillement, mystère et séisme. Le haiku est un genre poétique exposé au

changement climatique puisqu’il est axé par définition sur la nature et le passage des

saisons. Nous sommes, tel un haiku, la vigie de tous les dérèglements des saisons.

Le Collectif Décomposé propose ici un instant-poème, des mots choisis et rapportés par

ceux qui fréquentent nos montagnes.”

Tant de produits chimiques se dissolvent en nous vaporeux nuages des cerisiers en fleurs”

M. Tetsurô Le Collectif Décomposé (ex Théâtre Décomposé), compagnie professionnelle, a été fondé par Eric Durand et Anne-Lise Blin à Lille. Elle s’implante dans les Hautes-Pyrénées, à Vic En Bigorre, en novembre 2012 et a mené une résidence de territoire en 2020 et 2021 financée par la Ville de Cauterets et la DRAC Occitanie à Cauterets et en Vallée des Gaves

Après 12 ans de travail de recherche et de créations en région Nord Pas De Calais, la compagnie souhaite se donner un nouveau souffle en s’implantant en milieu rural et ainsi rapprocher les oeuvres et les artistes des habitants les plus éloignés de l’offre culturelle. Sortir des grandes agglomérations, se confronter à un public moins aguerri à la chose culturelle, sensibiliser les publics de demain… tels sont les enjeux et les objectifs que la compagnie souhaite se donner. La résidence de territoire de Cauterets apporte au collectif un regard expert sur la vallée. En 2020, le collectif travaille avec Frequence Luz pour la diffusion de vignettes sonores réalisées. Le Parvis, scène nationale, coproduit leur prochain spectacle 2023 : “Dans la solitude des champs de coton” de BM Koltès.

+33 5 62 42 10 63 http://www.compagniedelatong.com/

