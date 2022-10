Haies champêtres et biodiversité Plaisia Plaisia Catégories d’évènement: Jura

Plaisia

Haies champêtres et biodiversité Plaisia, 22 octobre 2022, Plaisia. Haies champêtres et biodiversité

Plaisia Jura

2022-10-22 09:00:00 – 2022-10-22 Plaisia

Jura Plaisia Le samedi 22 Octobre à 9h à Plaisia: Haies champêtres et biodiversité. Apprenez à reconnaître les espèces des haies champêtres de votre région et participez à la collecte de graines pour la marque Végétal Local !

Cette animation sera l’occasion de découvrir la grande diversité des espèces présentes dans les haies champêtres mais aussi de présenter un ancien contrat Natura 2000 entretenu par du pastoralisme et également de discuter résilience de la végétation après un feu. Cette sortie est animée par Pierre-Alexis Nizan de Jura Nature Environnement et Juliette Bertin de Natura 2000 PMJ. Rendez-vous à 9h sur le petit parking à Plaisia. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées. Renseignements et inscriptions à juliette.bertin@terredemeraude.fr ou au 06 41 24 47 27. juliette.bertin@terredemeraude.fr Plaisia

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Plaisia Autres Lieu Plaisia Adresse Plaisia Jura Ville Plaisia lieuville Plaisia Departement Jura

Plaisia Plaisia Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisia/

Haies champêtres et biodiversité Plaisia 2022-10-22 was last modified: by Haies champêtres et biodiversité Plaisia Plaisia 22 octobre 2022 Jura Plaisia Plaisia Jura

Plaisia Jura