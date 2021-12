Gignac Ecaussystème festival Gignac, Lot Haïdouti Orkestar / Ibrahim Maalouf au Festival Ecaussystème Ecaussystème festival Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Ecaussystème festival, le vendredi 30 juillet à 21:30

Ibrahim Maalouf invite le Haidouti Orkestar pour un concert exceptionnel ! Dans un show plein d'énergie ils interprèteront entre autres des extraits de leur collaboration sur la comédie « La Vache » dont la musique a été composée par Ibrahim et interprétée par lui et Haidouti. Ce concert est une véritable invitation à voyager et à faire la fête entre Balkans et Orient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T21:30:00 2021-07-30T22:00:00

Ecaussystème festival 1 chemin du Moulin – 46600 Gignac Gignac Lot