Hahaha de Okidok – Cirque (sur réservation) Lacanau, 30 avril 2022, Lacanau.

Hahaha de Okidok – Cirque (sur réservation) Salle de l’Escoure Place de l’Europe Lacanau

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle de l’Escoure Place de l’Europe

Lacanau Gironde Lacanau

Cirque – HAHAHA De Okidok

OKIDOK présente, un titre simple et efficace qui en dit long sur la teneur du spectacle. Un titre comme un pari car ici, le rire est maître ; il s’affiche, tantôt en finesse, tantôt à grands éclats, sur les lèvres d’un public sans âge.

Sur scène, deux de drôles de personnages : le nez rouge, la dégaine ne sont pas sans rappeler les clowns des pays de l’Est. Mais ce clin d’oeil à la tradition se double d’un goût prononcé pour l’imaginaire, allié à un sens inné du comique, et à une technique d’acrobates hors pair. Autant d’éléments qui font de un spectacle fantasque, univers mystérieux d’un duo clownesque, à la frontière des dessins animés de Tex Avery et du théâtre d’objets.

Succession de sketches aussi improbables que désopilants, se joue des artifices et autres flonflons. Une sobriété que seuls quelques objets viennent bousculer, prétextes à de nouveaux gags.

Cirque – HAHAHA De Okidok

OKIDOK présente, un titre simple et efficace qui en dit long sur la teneur du spectacle. Un titre comme un pari car ici, le rire est maître ; il s’affiche, tantôt en finesse, tantôt à grands éclats, sur les lèvres d’un public sans âge.

Sur scène, deux de drôles de personnages : le nez rouge, la dégaine ne sont pas sans rappeler les clowns des pays de l’Est. Mais ce clin d’oeil à la tradition se double d’un goût prononcé pour l’imaginaire, allié à un sens inné du comique, et à une technique d’acrobates hors pair. Autant d’éléments qui font de un spectacle fantasque, univers mystérieux d’un duo clownesque, à la frontière des dessins animés de Tex Avery et du théâtre d’objets.

Succession de sketches aussi improbables que désopilants, se joue des artifices et autres flonflons. Une sobriété que seuls quelques objets viennent bousculer, prétextes à de nouveaux gags.

+33 5 56 03 21 01

Cirque – HAHAHA De Okidok

OKIDOK présente, un titre simple et efficace qui en dit long sur la teneur du spectacle. Un titre comme un pari car ici, le rire est maître ; il s’affiche, tantôt en finesse, tantôt à grands éclats, sur les lèvres d’un public sans âge.

Sur scène, deux de drôles de personnages : le nez rouge, la dégaine ne sont pas sans rappeler les clowns des pays de l’Est. Mais ce clin d’oeil à la tradition se double d’un goût prononcé pour l’imaginaire, allié à un sens inné du comique, et à une technique d’acrobates hors pair. Autant d’éléments qui font de un spectacle fantasque, univers mystérieux d’un duo clownesque, à la frontière des dessins animés de Tex Avery et du théâtre d’objets.

Succession de sketches aussi improbables que désopilants, se joue des artifices et autres flonflons. Une sobriété que seuls quelques objets viennent bousculer, prétextes à de nouveaux gags.

Salle de l’Escoure Place de l’Europe Lacanau

dernière mise à jour : 2022-02-04 par