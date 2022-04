Restitution du projet pédagogique national « La classe, l’œuvre » Musée historique de Haguenau, 14 mai 2022 20:00, Haguenau.

Samedi 14 mai, 20h00 Sur place Entrée libre

Découvrez les travaux réalisés par les élèves de Haguenau autour du coffret de courtoisie portant le symbole de la licorne et exposé dans la salle dédiée au XVIIIe siècle du Musée Historique

Découvrez les travaux réalisés par les élèves de CM1 de l’école des Roses et de l’IMP « Les Glycines » de Haguenau autour du coffret de courtoisie portant le symbole de la licorne et exposé dans la salle dédiée au XVIIIe siècle du Musée Historique.

L’étude de ce coffret a permis aux élèves d’explorer différents thématiques au cours d’ateliers de pratique plastique : le blason, la marqueterie, la serrure, l’histoire du coffret, etc.

Au cours du projet, l’œuvre a même fait un voyage dans le temps, les élèves ont imaginé le contenu du coffret en 3022, qu’est-ce que l’on pourrait y trouver ?

Musée historique de Haguenau 9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau 67500 Haguenau Bas-Rhin

03 88 90 29 39 http://www.ville-haguenau.fr/ Situé dans un bâtiment de style néo renaissance, le musée possède une des plus importantes collections françaises de l’Age du Bronze et du Fer, ainsi que de beaux objets de l’époque gallo-romaine. Les sculptures médiévales, le mobilier, les pièces d’orfèvrerie et les faïences témoignent du riche passé de la ville depuis le Moyen Age jusqu’au XIXème siècle

samedi 14 mai – 20h00 à 23h59

©Musées de Haguenau © Musée historique de Haguenau