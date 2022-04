L’attribut des oiseaux rares Musée historique de Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

L’attribut des oiseaux rares Musée historique de Haguenau, 14 mai 2022 21:00, Haguenau. Samedi 14 mai, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30, 23h00, 23h30 Sur place Entrée libre La compagnie « Quartier de Nuit » propose aux visiteurs une déambulation de personnages animés et poétiques dans un monde où le fantastique est créé par la matière, le mouvement et la lumière Musée historique de Haguenau 9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau 67500 Haguenau Bas-Rhin

03 88 90 29 39 http://www.ville-haguenau.fr/ Situé dans un bâtiment de style néo renaissance, le musée possède une des plus importantes collections françaises de l’Age du Bronze et du Fer, ainsi que de beaux objets de l’époque gallo-romaine. Les sculptures médiévales, le mobilier, les pièces d’orfèvrerie et les faïences témoignent du riche passé de la ville depuis le Moyen Age jusqu’au XIXème siècle samedi 14 mai – 21h00 à 21h20

