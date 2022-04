Visite de Haguenau “by night” Musée alsacien de Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Visite de Haguenau “by night” Musée alsacien de Haguenau, 14 mai 2022 21:00, Haguenau. Samedi 14 mai, 21h00 Sur place Entrée libre A la découverte des monuments autour du Musée Alsacien de Haguenau “by night” (rendez-vous au Musée Alsacien) Musée alsacien de Haguenau 1 place Joseph Thierry, 67500 Haguenau, Bas-Rhin, Grand Est, France 67500 Haguenau Bas-Rhin

03 88 73 30 41 http://www.ville-haguenau.fr/ Abrité dans un édifice de 1486 qui servit de chancellerie à l’Hôtel de Ville de Haguenau jusqu’en 1790. Horloge astronomique sur la façade datant du début du XXème siècle. Ce musée possède de nombreux objets utilitaires et décoratifs (costumes, poteries, imageries) témoignant des traditions populaires en Alsace du nord. samedi 14 mai – 21h00 à 22h00 ©Musées de Haguenau

Détails Heure : 21:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Musée alsacien de Haguenau Adresse 1 place Joseph Thierry, 67500 Haguenau, Bas-Rhin, Grand Est, France Ville Haguenau lieuville Musée alsacien de Haguenau Haguenau Departement Bas-Rhin

Musée alsacien de Haguenau Haguenau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haguenau/

Visite de Haguenau “by night” Musée alsacien de Haguenau 2022-05-14 was last modified: by Visite de Haguenau “by night” Musée alsacien de Haguenau Musée alsacien de Haguenau 14 mai 2022 21:00 Haguenau Musée alsacien de Haguenau Haguenau

Haguenau Bas-Rhin