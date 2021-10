Haguenau, Berceau des crèches en Alsace ! Haguenau, 27 novembre 2021, Haguenau.

Haguenau, Berceau des crèches en Alsace ! 2021-11-27 – 2021-12-30

Haguenau Bas-Rhin

En plein cœur de la ville, l’Espace Saint-Martin est devenu un lieu culturel majeur depuis sa réouverture en juillet 2013, et accueille pendant les fêtes de Noël des expositions de crèches issues de collections prestigieuses et multiculturelles. Cette année bienvenue à la « Crèche de Madrid » : avec ses 16 m de long et 4 de profondeur, elle a été imaginée et conçue par Fernando Cruz-Avalos, grand spécialiste de l’art des crèches (plus de 3 000 en Espagne et dans le monde), à partir d’une commande de la Ville de Paris en 1986, où elle fut exposée à l’Hôtel de Ville. La Nativité s’y accompagne d’éléments historiques de la vie hébraïque il y a 2 000 ans. Son réalisateur y a travaillé durant deux ans, toute de bois, de plâtre et de liège. Les 242 personnages qui la font vivre sont dus au sculpteur José-Luis Mayo.

Avec elle, la « Crèche des 600 ans » : c’est en 1420 qu’un registre conservé aux Archives municipales de Haguenau fait mention d’une crèche à l’église Saint-Georges ; il s’agit de la plus ancienne trace écrite de l’existence d’une crèche à Haguenau et probablement en Alsace ! Avec l’arbre de Noël de Sélestat (1521), le marché de Noël strasbourgeois (1570), l’Alsace est bien le berceau de la féérie de Noël ! 2020 a été l’occasion de marquer les 600 ans de cette découverte ; le potier Vincent Remmy de Betschdorf, a réalisé symboliquement cette crèche «¿anniversaire¿» avec de l’argile prélevé dans la forêt de Haguenau, à la demande de l’Office des Sports et Loisirs.

Se rajoutent à ces deux magnifiques crèches, « Les crèches du monde » : 20 crèches en provenance de divers pays du Monde. Si les personnages sont néanmoins toujours les mêmes — Jésus, Marie, Joseph, rassemblés dans une étable, un âne, un bœuf et les Rois mages —, la variété des mises en scène et des matériaux est, elle, étonnante : une crèche peut ainsi être en nacre en Israël, en peau de banane séchée au Sénégal ou encore en albâtre au Pérou !

En plein cSur de la ville, l’Espace Saint-Martin est devenu un lieu culturel majeur depuis sa réouverture en juillet 2013, et accueille pendant les fêtes de Noël des expositions de crèches issues de collections prestigieuses et multiculturelles. Cette année bienvenue à la « Crèche de Madrid » : avec ses 16 m de long et 4 de profondeur, elle a été imaginée et conçue par Fernando Cruz-Avalos.

En plein cœur de la ville, l’Espace Saint-Martin est devenu un lieu culturel majeur depuis sa réouverture en juillet 2013, et accueille pendant les fêtes de Noël des expositions de crèches issues de collections prestigieuses et multiculturelles. Cette année bienvenue à la « Crèche de Madrid » : avec ses 16 m de long et 4 de profondeur, elle a été imaginée et conçue par Fernando Cruz-Avalos, grand spécialiste de l’art des crèches (plus de 3 000 en Espagne et dans le monde), à partir d’une commande de la Ville de Paris en 1986, où elle fut exposée à l’Hôtel de Ville. La Nativité s’y accompagne d’éléments historiques de la vie hébraïque il y a 2 000 ans. Son réalisateur y a travaillé durant deux ans, toute de bois, de plâtre et de liège. Les 242 personnages qui la font vivre sont dus au sculpteur José-Luis Mayo.

Avec elle, la « Crèche des 600 ans » : c’est en 1420 qu’un registre conservé aux Archives municipales de Haguenau fait mention d’une crèche à l’église Saint-Georges ; il s’agit de la plus ancienne trace écrite de l’existence d’une crèche à Haguenau et probablement en Alsace ! Avec l’arbre de Noël de Sélestat (1521), le marché de Noël strasbourgeois (1570), l’Alsace est bien le berceau de la féérie de Noël ! 2020 a été l’occasion de marquer les 600 ans de cette découverte ; le potier Vincent Remmy de Betschdorf, a réalisé symboliquement cette crèche «¿anniversaire¿» avec de l’argile prélevé dans la forêt de Haguenau, à la demande de l’Office des Sports et Loisirs.

Se rajoutent à ces deux magnifiques crèches, « Les crèches du monde » : 20 crèches en provenance de divers pays du Monde. Si les personnages sont néanmoins toujours les mêmes — Jésus, Marie, Joseph, rassemblés dans une étable, un âne, un bœuf et les Rois mages —, la variété des mises en scène et des matériaux est, elle, étonnante : une crèche peut ainsi être en nacre en Israël, en peau de banane séchée au Sénégal ou encore en albâtre au Pérou !

dernière mise à jour : 2021-10-19 par