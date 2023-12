Festivités de la Fête Nationale Haguenau, 13 juillet 2024, Haguenau.

Haguenau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13

fin : 2024-07-13

Animations, concerts, spectacles et feu d’artifice seront au rendez-vous pour célébrer la fête nationale !.

Animations, concerts, spectacles et feu d’artifice seront au rendez-vous pour célébrer la fête nationale !

Les animations festives s’enchaînent la veille de la Fête nationale du côté de Haguenau, avec différents concerts et des bals dansants animés par des groupes locaux – dans tous les coins de la ville !

Programme détaillé du mercredi 13 juillet :

Place de la République

19h : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Haguenau

20h : Allocution de Monsieur le Maire, Claude Sturni accompagné des élus du Conseil Municipal des Enfants

20h30 : Concert » Les années 80″

( Repli à la salle de la Douane en cas de météo défavorable )

Espace Vieille-Ile

21h : Concert de l’orchestre Les Koïs

23h : Feu d’artifice

0 EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme de Haguenau