Foire de la Chandeleur Haguenau, 6 février 2024, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

La Foire de la Chandeleur à Haguenau accueille chaque année son lot de commerçants ambulants dans les rues, pour le plus grand plaisir des habitants de la ville et des alentours..

2024-02-06 fin : 2024-02-06 . 0 EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Every year, the Candlemas Fair in Haguenau welcomes its share of itinerant traders in the streets, to the delight of the inhabitants of the town and the surrounding area.

Cada año, la Feria de la Candelaria de Haguenau acoge a su cuota de comerciantes ambulantes, para deleite de los habitantes de la ciudad y sus alrededores.

Bei der Foire de la Chandeleur in Haguenau sind jedes Jahr viele ambulante Händler in den Straßen unterwegs, zur Freude der Einwohner der Stadt und der Umgebung.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme de Haguenau