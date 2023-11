Shopping de Noël Haguenau, 26 novembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Pour préparer vos fêtes de Noël, les commerçants de Haguenau sont heureux de vous accueillir les 5 dimanches avant Noël !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



To help you prepare for Christmas, Haguenau’s retailers are happy to welcome you on the 5 Sundays before Christmas!

Para prepararle para la Navidad, los comerciantes de Haguenau estarán encantados de recibirle los 5 domingos antes de Navidad

Um Ihre Weihnachtsfeiertage vorzubereiten, freuen sich die Händler von Haguenau, Sie an den 5 Sonntagen vor Weihnachten begrüßen zu dürfen!

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de tourisme de Haguenau