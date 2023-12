Balade ludique en forêt de Haguenau Haguenau, 12 novembre 2023, Haguenau.

Haguenau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-12 10:00:00

fin : 2023-12-24 12:00:00

Découvrez une partie de la Forêt d’Exception® de Haguenau sur un parcours ponctué d’énigmes !

Soyez curieux, observateur et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à l’office de tourisme en trois versions pour les enfants à partir de 4 ans… et pour toute la famille !.

D’autres balades ludiques sont disponibles sur l’ensemble sur territoire : Haguenau, Bischwiller et Brumath.

0 EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-01 par Office de tourisme de Haguenau