Les rendez-vous d’Automne Haguenau, 29 septembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Haguenau célèbre l’automne ! Des animations originales mêlant spectacles, sport, jeux, pour petits et grands !.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 19:00:00. 0 EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Haguenau celebrates autumn! Original animations mixing shows, sports, games, for young and old!

Haguenau celebra el otoño Eventos originales que combinan espectáculos, deporte y juegos para grandes y pequeños

Haguenau feiert den Herbst! Originelle Veranstaltungen mit einer Mischung aus Aufführungen, Sport und Spielen für Groß und Klein!

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme de Haguenau