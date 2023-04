Foire de la Saint-Michel, 19 septembre 2023, Haguenau.

De quoi flâner dans les rues du centre-ville, et se laisser tenter par quelques plaisirs et gourmandises !.

2023-09-19 à ; fin : 2023-09-19 . 0 EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



A great way to stroll through the streets of the city centre and indulge in a few treats and delicacies!

Hay tiempo de sobra para pasear por las calles del centro de la ciudad y darse un capricho

Genug Zeit also, um durch die Straßen des Stadtzentrums zu schlendern und sich von einigen Genüssen und Leckereien verführen zu lassen!

Mise à jour le 2022-12-02 par Office de tourisme de Haguenau