À l’écoute des chauves-souris, 1 septembre 2023, .

Rendez-vous en forêt à la tombée de la nuit avec un spécialiste pour devenir incollable sur ce mammifère volant extraordinaire !.

2023-09-01 à ; fin : 2023-09-01 22:00:00. EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Meet a specialist in the forest at dusk to learn more about this extraordinary flying mammal!

Reúnase con un especialista en el bosque al atardecer para aprender más sobre este extraordinario mamífero volador

Treffen Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit mit einem Experten im Wald, um alles über dieses außergewöhnliche fliegende Säugetier zu erfahren!

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de tourisme de Haguenau