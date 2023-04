Festival du Houblon – Rythmes et couleurs du monde, 22 août 2023, Haguenau.

Le plus grand festival des rythmes et couleurs du monde dans le nord-est de la France ! Ce temps fort offre une programmation riche : partout dans la ville, des spectacles de musiques et danses traditionnelles jusqu’aux concerts de rock, d’afro-music ou de salsa… Une manière originale de rencontrer le monde entier en Alsace le temps d’une semaine rythmée !.

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-27 . EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



The biggest festival of rhythms and colours of the world in the north-east of France! This high point offers a rich programme: all over the city, from traditional music and dance shows to rock, afro-music or salsa concerts… An original way to meet the whole world in Alsace during a rhythmical week!

El mayor festival de ritmos y colores del mundo en el noreste de Francia Este plato fuerte ofrece un rico programa: por toda la ciudad, desde espectáculos de música y danza tradicionales hasta conciertos de rock, música afro o salsa.. ¡Una forma original de conocer el mundo entero en Alsacia durante una semana llena de ritmo!

Das größte Festival der Rhythmen und Farben der Welt im Nordosten Frankreichs! Dieses Highlight bietet ein reichhaltiges Programm: Überall in der Stadt gibt es Aufführungen traditioneller Musik und Tänze bis hin zu Konzerten mit Rock, Afro-Musik oder Salsa? Eine originelle Art und Weise, die ganze Welt im Elsass während einer rhythmischen Woche kennenzulernen!

