Balade ludique en forêt de Haguenau Haguenau, 16 août 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Découvrez une partie de la Forêt d’Exception® de Haguenau sur un parcours ponctué d’énigmes !

Soyez curieux, observateur et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à l’office de tourisme en trois versions pour les enfants à partir de 4 ans… et pour toute la famille !.

2023-08-16 fin : 2023-10-31 12:00:00. 0 EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Discover a part of the Haguenau Forest of Exception® on a route punctuated with riddles!

Be curious, observant and collect the clues that will allow you to solve a riddle! Game booklet available at the tourist office in three versions for children from 4 years old… and for the whole family!

Descubra una parte del Bosque de Excepción de Haguenau® en una ruta salpicada de acertijos

¡Sé curioso, observador y recoge las pistas que te permitirán resolver el enigma! Cuaderno de juegos disponible en la oficina de turismo en tres versiones para niños a partir de 4 años… ¡y para toda la familia!

Entdecken Sie einen Teil des Forêt d’Exception® von Haguenau auf einem mit Rätseln gespickten Parcours!

Seien Sie neugierig, beobachten Sie und sammeln Sie die Hinweise, die Ihnen helfen, ein Rätsel zu lösen! Spielheft in drei Versionen für Kinder ab 4 Jahren… und für die ganze Familie im Tourismusbüro erhältlich!

