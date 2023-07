Festivités de la Fête Nationale Haguenau, 13 juillet 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Animations, concerts, spectacles et feu d’artifice seront au rendez-vous pour célébrer la fête nationale !.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 23:59:00. 0 EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Entertainment, concerts, shows and fireworks will be on hand to celebrate the national holiday!

Habrá animación, conciertos, espectáculos y fuegos artificiales para celebrar el Día de la Bastilla

Animationen, Konzerte, Shows und Feuerwerk werden zur Feier des Nationalfeiertags stattfinden!

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de tourisme de Haguenau