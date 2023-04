Marché des terroirs Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Marché des terroirs, 2 juillet 2023, Haguenau. Paniers gourmands et artisanat de nos régions : producteurs locaux, artisanat, vieux métiers, animaux de la ferme, animations et restauration..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . 0 EUR. Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Gourmet baskets and crafts from our regions: local producers, crafts, old trades, farm animals, entertainment and catering. Cestas gastronómicas y artesanía de nuestras regiones: productores locales, artesanía, antiguos oficios, animales de granja, animación y gastronomía. Schlemmerkörbe und Kunsthandwerk aus unseren Regionen: lokale Produzenten, Kunsthandwerk, alte Berufe, Bauernhoftiere, Animationen und Essen. Mise à jour le 2023-01-20 par Office de tourisme de Haguenau

