Bain de forêt, 23 juin 2023, Haguenau.

Redécouvrir le silence, les sons de la nature sont bienfaisants, venez vous connecter à l’atmosphère sonore du moment ! ces moments de bien-être au milieu des arbres, je vous invite à découvrir

l’art du bain de forêt..

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Rediscover silence, the sounds of nature are beneficial, come and connect to the sound atmosphere of the moment! At these moments of well-being in the middle of the trees, I invite you to discover

the art of forest bathing.

Redescubrir el silencio, los sonidos de la naturaleza son beneficiosos, ¡ven y conéctate a la atmósfera sonora del momento! estos momentos de bienestar en medio de los árboles, te invito a descubrir

el arte del baño de bosque.

Die Stille wiederentdecken, die Klänge der Natur sind wohltuend, verbinden Sie sich mit der Klangatmosphäre des Augenblicks! Diese Momente des Wohlbefindens inmitten der Bäume, lade ich Sie ein, zu entdecken

die Kunst des Waldbadens.

