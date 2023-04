Fête de la Musique, 21 juin 2023, Haguenau.

Chanson, rock, blues ou encore jazz, funk, reggae, musique classique et d’harmonie… Profitez de 10 scènes et de près de cinquante concerts gratuits pour vibrer au rythme de la musique live, jouée par les artistes des scènes locales..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . 0 EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Song, rock, blues or even jazz, funk, reggae, classical music and harmony… Enjoy 10 stages and nearly fifty free concerts to vibrate to the rhythm of live music, played by artists from local scenes.

¿Canción, rock, blues, jazz, funk, reggae, música clásica y de viento? Disfrute de 10 escenarios y casi 50 conciertos gratuitos al ritmo de la música en directo, interpretada por artistas locales.

Chanson, Rock, Blues oder auch Jazz, Funk, Reggae, klassische Musik und Harmoniemusik? Auf 10 Bühnen und bei fast 50 kostenlosen Konzerten können Sie im Rhythmus der Live-Musik vibrieren, die von den Künstlern der lokalen Bühnen gespielt wird.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme de Haguenau