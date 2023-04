Au clair de lune, 26 mai 2023, Haguenau.

Venez explorer un coin de forêt avec ses ambiances crépusculaires. L’animatrice vous guidera à la découverte de la flore et de la faune de ce milieu..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 23:00:00. EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Come and explore a corner of the forest with its twilight atmosphere. The animator will guide you to discover the flora and fauna of this environment.

Venga a explorar un rincón del bosque con su ambiente crepuscular. El guía te mostrará la flora y la fauna de este entorno.

Erkunden Sie einen Teil des Waldes mit seinen dämmrigen Stimmungen. Die Betreuerin führt Sie durch die Flora und Fauna dieses Lebensraums.

Mise à jour le 2023-03-18 par Office de tourisme de Haguenau