Au cœur des arbres, 14 mai 2023, Haguenau.

Un bain de forêt pour se vivifier, retrouver un souffle d’énergie, renforcer son système immunitaire. Nous relier à la terre mère par des approches saines, toniques et apaisantes, des moments de partage et de bienveillance. Suivez moi au milieu des arbres remarquables en toute liberté !.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 11:30:00. EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



A forest bath to invigorate yourself, regain a breath of energy, strengthen your immune system. We connect with mother earth through healthy, invigorating and soothing approaches, moments of sharing and kindness. Follow me among the remarkable trees in complete freedom!

Un baño de bosque para tonificarse, recuperar un soplo de energía y reforzar el sistema inmunitario. Conectamos con la madre tierra a través de enfoques saludables, tonificantes y calmantes, momentos de compartir y amabilidad. ¡Sígueme entre los árboles notables con total libertad!

Ein Waldbad, um sich zu beleben, einen neuen Energieatem zu finden und das Immunsystem zu stärken. Uns durch gesunde, belebende und beruhigende Ansätze mit Mutter Erde verbinden, Momente des Teilens und des Wohlwollens. Folgen Sie mir inmitten bemerkenswerter Bäume in aller Freiheit!

Mise à jour le 2023-02-01 par Office de tourisme de Haguenau