Foire Kermesse, 12 mai 2023, Haguenau.

Fête populaire par excellence, la fête foraine attire les foules à chacune de ses installations. Une sortie familiale qui plait à tout le monde !.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-21 . EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



A popular festival par excellence, the fair attracts crowds at each of its installations. A family outing that everyone can enjoy!

Fiesta popular por excelencia, el parque de atracciones atrae a multitudes en cada una de sus instalaciones. Una excursión en familia en la que todos pueden disfrutar

Der Jahrmarkt ist ein Volksfest par excellence und zieht bei jeder seiner Installationen die Menschenmassen an. Ein Familienausflug, der allen gefällt!

Mise à jour le 2022-12-02 par Office de tourisme de Haguenau