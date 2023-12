Sur la piste des trésors d’Alsace Haguenau, 26 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 10:00:00

fin : 2023-12-26 12:00:00

Si vous souhaitez découvrir l’Alsace de manière originale, laissez-vous guider et partez sur la piste des trésors d’Alsace !.

Découvrez l’Alsace et la beauté de ses paysages sur le terrain grâce à de nombreux parcours ludiques !

« Sur la piste des trésors d’Alsace » est une application proposant des parcours touristiques et ludiques aux quatre coins de notre magnifique région, qui vous permettront de visiter les plus belles villes et contrées d’Alsace tout en vous amusant.

Pour vivre l’aventure à Haguenau et trouver le mot sésame, téléchargez l’application gratuite « Sur la piste des trésors d’Alsace ».

Deux aventures vous attendent à Haguenau, la première au cœur du centre-ville et la seconde en Forêt d’Exception®.

Une récompense vous attend à l’Office de Tourisme.

0 EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



