67500 Haguenau . EUR Moules à Kougelhopf, terrines à Baeckeoffe, les poteries d’Alsace sont les symboles de l’artisanat local et sont réputées à travers le monde entier. Saviez-vous que leur origine est intimement liée à la forêt indivise de Haguenau ? C’est l’argile présente en quantité dans le sous-sol forestier qui a permis le développement de cette activité. Venez découvrir l’histoire de cet artisanat en visitant les glaisières d’où les artisans potiers de Soufflenheim extrayaient l’argile.

À partir d'un bout d'argile, façonnez avec vos mains un souvenir unique en vous inspirant de la nature qui vous entoure. Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la randonnée en forêt.

