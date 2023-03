Concert Orchestre à vent junior et Sax Adn Haguenau Office de tourisme de Haguenau Haguenau Catégories d’Évènement: 67500

Haguenau

Concert Orchestre à vent junior et Sax Adn, 18 mars 2023, Haguenau Office de tourisme de Haguenau Haguenau. Concert Orchestre à vent junior et Sax Adn EUR 1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500

2023-03-18 20:00:00 – 2023-03-18 22:00:00 Haguenau

67500 Haguenau . EUR Dans le cadre de la quinzaine culturelle, un concert en deux parties : L’orchestre à vent junior de l’EMMDH propose un concert de plusieurs pièces originales écrites sur les gammes et danses typiques de l’Espagne ou s’inspirant de ses paysages. Ensuite, le grand ensemble de saxophones Sax ADN interprète plusieurs pièces originales s’inspirant de la culture espagnole ou transcrites du répertoire classique. +33 3 88 73 40 40 Haguenau

dernière mise à jour : 2023-03-11 par Office de tourisme de Haguenau

Détails Catégories d’Évènement: 67500, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse 1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Office de tourisme de Haguenau Ville Haguenau Office de tourisme de Haguenau Haguenau Departement 67500 Tarif EUR Lieu Ville Haguenau

Haguenau Haguenau Office de tourisme de Haguenau Haguenau 67500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haguenau office de tourisme de haguenau haguenau/

Concert Orchestre à vent junior et Sax Adn 2023-03-18 was last modified: by Concert Orchestre à vent junior et Sax Adn Haguenau 18 mars 2023 1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 67500 Haguenau Office de tourisme de Haguenau

Haguenau Office de tourisme de Haguenau Haguenau 67500