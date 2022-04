La jeunesse Mosellane dans la guerre 1939-1945 Musée de la Moselle 1939-45 Hagondange Catégories d’évènement: Hagondange

La jeunesse Mosellane dans la guerre 1939-1945 Musée de la Moselle 1939-45, 14 mai 2022 18:00, Hagondange. Samedi 14 mai, 18h00 Sur place entrée libre En avant première, exposition photos de jeunes Mosellans embarqués dans la guerre. Evacués, victimes des combats, expulss, endoctrinés à l’école et dans la Hitlerjugend, mobilisés dans la Flak, victimes de massacres… les enfants ont subi la guerre de leurs parents.

Des photos inédités les montrent pris dans ce conflit qui ne les épargne pas. Musée de la Moselle 1939-45 2 rue des Artisans 57300 hagondange 57300 Hagondange Moselle

0387720865 http://www.ascomemo.fr Nouveau musée consacré à l’Histoire de la Moselle et des Mosellans annexés par l’Allemagne nazie à travers de très nombreux documents, photos, objets samedi 14 mai – 18h00 à 23h59 ©ASCOM2MO ©ascomémo

