Marché traditionnel Marché couvert, 6 décembre 2023, Hagetmau.

Marché traditionnel mercredi et samedi, sous le marché couvert et place Charles de Gaulle.

On y trouve de nombreux produits locaux et quelques douceurs pour aborder semaine et WE : fruits et légumes de saison, volailles, poisson, fromage, pâtisserie, textiles…et quelques produits réunionnais !.

Marché couvert rue Victor Hugo

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Traditional market on Wednesday and Saturday, under the covered market and Place Charles de Gaulle.

You will find many local products and some sweets to approach week and WE: fruits and vegetables in season, poultry, fish, cheese, pastries, textiles…and some Reunionese products!

Mercado tradicional los miércoles y sábados, bajo el mercado cubierto y en la plaza Charles de Gaulle.

Podrá encontrar muchos productos locales y algunos dulces para empezar la semana y NOSOTROS: frutas y verduras de temporada, aves de corral, pescados, quesos, repostería, textiles… ¡y algunos productos de Reunión!

Traditioneller Markt am Mittwoch und Samstag, unter der Markthalle und auf dem Place Charles de Gaulle.

Hier findet man zahlreiche lokale Produkte und einige Leckereien, um die Woche und das WE zu beginnen: Obst und Gemüse der Saison, Geflügel, Fisch, Käse, Backwaren, Textilien…und einige Produkte aus La Réunion!

